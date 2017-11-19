"Шальке" - "Гамбург" - 2:0 (обзор)

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"Шальке" - "Гамбург" - 2:0 (обзор)

Смотрите видеообзор матча 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором гельзенкирхенский "Шальке" дома обыграл "Гамбург".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 12 29
2 Шальке 12 23
3 РБ Лейпциг 12 23
4 Боруссия Менхенгладбах 12 21
5 Боруссия Дортмунд 12 20
6 Хоффенхайм 12 20
7 Айнтрахт Франкфурт 12 19
8 Ганновер 96 12 18
9 Байер Леверкузен 12 17
10 Аугсбург 12 16
11 Штутгарт 12 16
12 Майнц 05 12 15
13 Вольфсбург 12 14
14 Герта 12 14
15 Гамбург 12 10
16 Вердер Бремен 12 8
17 Фрайбург 12 8
18 Кельн 12 2
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