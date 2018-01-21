"Шальке" - "Ганновер" - 1:1 (обзор)

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"Шальке" - "Ганновер" - 1:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Шальке" и "Ганновером".

Шальке - Ганновер. Обзор матча. от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Читайте также: "Шальке" и "Ганновер" победителя не выявили. | http://soccernews.ru

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1 Бавария Мюнхен 19 47
2 Байер Леверкузен 19 31
3 Шальке 19 31
4 РБ Лейпциг 19 31
5 Боруссия Менхенгладбах 19 31
6 Боруссия Дортмунд 19 30
7 Айнтрахт Франкфурт 19 30
8 Аугсбург 19 27
9 Хоффенхайм 19 27
10 Ганновер 96 19 27
11 Герта 19 25
12 Фрайбург 19 23
13 Вольфсбург 19 20
14 Штутгарт 19 20
15 Майнц 05 19 20
16 Вердер Бремен 19 16
17 Гамбург 19 15
18 Кельн 19 12
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