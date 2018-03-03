"Шальке" - "Герта" - 1:0 (обзор)

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"Шальке" - "Герта" - 1:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором гельзенкирхенский "Шальке" дома обыграл берлинскую "Герту".

Также читайте отчет о матчах 25-го тура Бундеслиги. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 24 60
2 Шальке 25 43
3 Боруссия Дортмунд 25 42
4 Айнтрахт Франкфурт 25 42
5 Байер Леверкузен 25 41
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 25 35
8 Боруссия Менхенгладбах 25 35
9 Аугсбург 25 32
10 Ганновер 96 25 32
11 Герта 25 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 25 25
16 Майнц 05 25 25
17 Гамбург 25 18
18 Кельн 24 17
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