"Шальке": "Горетцка решил перейти в "Баварию"

Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдль заявил, что полузащитник команды Леон Горетцка станет игроком "Баварии".

"Горетцка сказал нам, что он решил перейти в "Баварию". Он уже прошел для них медобследование, а мы теряем классного игрока. Его контракт с "Баварией" начнет действовать летом. Мы сделали все, чтобы удержать Леона", - приводит слова Хайдля официальный твиттер клуба.

В этом сезоне 22-летний Горетцка провел за "Шальке" 12 матчей и забил 4 гола.

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