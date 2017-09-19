"Шальке" готов платить Горетцке 10 миллионов евро в год

"Шальке" согласен платить полузащитнику Леону Горетцке 10 миллионов евро в год только ради того, чтобы сохранить талантливого футболиста в команде.

Как сообщает источник что средняя зарплата в немецком клубе сейчас составляет 2-2,5 млн евро.

Оклад Горетцки станет рекордным для клуба.

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