"Шальке" готов зимой отпустить Кабака в "Ливерпуль"

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"Шальке" готов зимой отпустить Кабака в "Ливерпуль"

Защитник "Шальке" Озан Кабак, вероятно, продолжит карьеру в "Ливерпуле".

По сведениям Transfer News Central, немецкий клуб готов зимой продать футболиста за 18 миллионов евро. Ранее в британских СМИ говорилось, что трансфер обойдется мерсисайдцам в 29 миллионов.

Соглашение Кабака с клубом действует до лета 2024 года. В этом сезоне игрок принял участие в двух матчах Бундеслиги.

Напомним, что "Ливерпуль" хочет подписать Кабака на замену Вирджилу ван Дейку, который выбыл до конца сезона из-за травмы.

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