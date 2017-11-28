"Шальке" готовит рекордный контракт для Горетцки

Теги шалькелеон горетцка

"Шальке" готовит рекордный контракт для Горетцки

Руководство "Шальке" намерено приложить макисимум усилий, чтобы сохранить в команде полузащитника Леона Горетцку.

Как сообщает Bild, гельзенкирхенский клуб готов предложить 22-летнему хавбеку контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год, включая бонусы. Отмечается, что это рекордное соглашение в истории "кобальтовых".

Напомним, что действующий договор Горетцки с "Шальке" истекает летом 2018 года и он может уйти на правах свободного агента.

Не пропустите: На Горетцку претендуют пять топ-клубов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 13 29
2 РБ Лейпциг 13 26
3 Шальке 13 24
4 Боруссия Менхенгладбах 13 24
5 Боруссия Дортмунд 13 21
6 Байер Леверкузен 13 20
7 Хоффенхайм 13 20
8 Аугсбург 13 19
9 Айнтрахт Франкфурт 13 19
10 Ганновер 96 13 19
11 Герта 13 17
12 Штутгарт 13 17
13 Майнц 05 13 15
14 Вольфсбург 13 14
15 Гамбург 13 13
16 Фрайбург 13 11
17 Вердер Бремен 13 8
18 Кельн 13 2
Полная таблица

топ-5 тегов