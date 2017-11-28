"Шальке" готовит рекордный контракт для Горетцки
Руководство "Шальке" намерено приложить макисимум усилий, чтобы сохранить в команде полузащитника Леона Горетцку.
Как сообщает Bild, гельзенкирхенский клуб готов предложить 22-летнему хавбеку контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год, включая бонусы. Отмечается, что это рекордное соглашение в истории "кобальтовых".
Напомним, что действующий договор Горетцки с "Шальке" истекает летом 2018 года и он может уйти на правах свободного агента.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|13
|29
|2
|РБ Лейпциг
|13
|26
|3
|Шальке
|13
|24
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|13
|24
|5
|Боруссия Дортмунд
|13
|21
|6
|Байер Леверкузен
|13
|20
|7
|Хоффенхайм
|13
|20
|8
|Аугсбург
|13
|19
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|13
|19
|10
|Ганновер 96
|13
|19
|11
|Герта
|13
|17
|12
|Штутгарт
|13
|17
|13
|Майнц 05
|13
|15
|14
|Вольфсбург
|13
|14
|15
|Гамбург
|13
|13
|16
|Фрайбург
|13
|11
|17
|Вердер Бремен
|13
|8
|18
|Кельн
|13
|2