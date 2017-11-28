"Шальке" готовит рекордный контракт для Горетцки

Руководство "Шальке" намерено приложить макисимум усилий, чтобы сохранить в команде полузащитника Леона Горетцку.

Как сообщает Bild, гельзенкирхенский клуб готов предложить 22-летнему хавбеку контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год, включая бонусы. Отмечается, что это рекордное соглашение в истории "кобальтовых".

Напомним, что действующий договор Горетцки с "Шальке" истекает летом 2018 года и он может уйти на правах свободного агента.

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