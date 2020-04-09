"Шальке" хочет продлить аренду защитника "Барселоны"

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"Шальке" хочет продлить аренду защитника "Барселоны"

"Шальке" ведёт переговоры с "Барселоной" о будущем защитника Жан-Клера Тодибо, утверждает Sport.es.

По информации источника, "кобальтовые" хотели бы продлить действующую аренду француза ещё на один сезон.

Изначально немецкий клуб планировал выкупить 20-летнего футболиста за 25 миллионов евро, но "коронавирусный кризис" лишил их такой возможности.

Напомним, что "Шальке" арендовал Тодибо в январе за 1,5 миллиона евро. Игрок провёл 7 матчей, результативными действиями не отличался.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Правильно!В Шальке он будет прогрессировать,а в Барсе деградировать под чутким руководством Месси!Карлик уже угробил Умтити,Лангле,лишь бы Тодибо не повторил их судьбу!

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