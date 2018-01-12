"Шальке" хочет вернуть Бабу

Теги шалькечелсиабдул рахман баба

"Шальке" хочет вернуть Бабу

Защитник "Челси" Абдул Рахман Баба может вернуться в "Шальке", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, немецкий клуб уже ведёт переговоры о переходе 23-летнего ганца. Информацию о готовящемся трансфере подтвердил спортивный директор "кобальтовых" Кристиан Хайдель.

Напомним, что Баба уже выступал за "Шальке" в прошлом сезоне на правах аренды.

Не пропустите: "Шальке" подписал форварда "Хоффенхайма". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"

Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов