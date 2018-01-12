"Шальке" хочет вернуть Бабу

Защитник "Челси" Абдул Рахман Баба может вернуться в "Шальке", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, немецкий клуб уже ведёт переговоры о переходе 23-летнего ганца. Информацию о готовящемся трансфере подтвердил спортивный директор "кобальтовых" Кристиан Хайдель.

Напомним, что Баба уже выступал за "Шальке" в прошлом сезоне на правах аренды.

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