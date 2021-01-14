"Шальке" хочет вернуть легенду клуба Хунтелаара

Форвард "Аякса" Клаас-Ян Хунтелаар может вернуться в Бундеслигу. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Как сообщает источник, 37-летний вошел в шорт-лист, который составил новый тренерский штаб "Шальке". На данный момент трансферная стоимость игрока оценивается в 800 тысяч евро. Стоит отметить, сам Хунтелаар планировал закончить карьеру в Аяксе летом этого года и предложение Шальке пока не принял.

В сезоне 2020/2021 ветеран провел 15 матчей за "Аякс". В его активе пять забитых мячей и одна голевая передача.