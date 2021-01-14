"Шальке" хочет вернуть легенду клуба Хунтелаара
Форвард "Аякса" Клаас-Ян Хунтелаар может вернуться в Бундеслигу. Об этом сообщает портал Transfermarkt.
Как сообщает источник, 37-летний вошел в шорт-лист, который составил новый тренерский штаб "Шальке". На данный момент трансферная стоимость игрока оценивается в 800 тысяч евро. Стоит отметить, сам Хунтелаар планировал закончить карьеру в Аяксе летом этого года и предложение Шальке пока не принял.
В сезоне 2020/2021 ветеран провел 15 матчей за "Аякс". В его активе пять забитых мячей и одна голевая передача.
Напомним, с 2010 по 2017 год голландец уже выступал за "Шальке". В 240 матчей он забил 126 голов.
Читать также: Хунтелаар анонсировал завершение карьеры | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|32
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|32
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|РБ Лейпциг
|32
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|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
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|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
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|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20