"Шальке" хочет вернуть Тедеско

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"Шальке" хочет вернуть Тедеско

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско может снова возглавить "Шальке".

По информации Sky Sport, "кобальтовые" всерьёз рассматривают кандидатуру 35-летнего специалиста на замену Кристиану Гроссу.

Тедеско до лета связан контрактом с "красно-белыми", после чего он станет свободным агентом.

"Шальке" по итогам 22 туров идёт на последнем месте в турнирной таблице Бундеслиги.

Не пропустите: Тедеско порекомендовал "Спартаку" тренера на замену себе. | http://soccernews.ru
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