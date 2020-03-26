"Шальке" хочет выкупить игрока "Барселоны"

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"Шальке" хочет выкупить игрока "Барселоны"

"Шальке" заинтересован в продлении сотрудничества с защитником "Барселоны" Жан-Клером Тодибо, сообщает Bild.

По сведениям издания, "кобальтовые" хотят выкупить арендованного француза, однако пока не уверены, что потянут сумму сделки в размере 25 миллионов евро.

Напомним, что в январе "Шальке" уже заплатил за полугодичное заимствование Тодибо 1,5 миллиона евро.

В составе команды из Гельзенкирхена 20-летний футболист провёл 7 матчей, результативными действиями не отличался.

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