"Шальке" хочет выкупить игрока "Барселоны"
"Шальке" заинтересован в продлении сотрудничества с защитником "Барселоны" Жан-Клером Тодибо, сообщает Bild.
По сведениям издания, "кобальтовые" хотят выкупить арендованного француза, однако пока не уверены, что потянут сумму сделки в размере 25 миллионов евро.
Напомним, что в январе "Шальке" уже заплатил за полугодичное заимствование Тодибо 1,5 миллиона евро.
В составе команды из Гельзенкирхена 20-летний футболист провёл 7 матчей, результативными действиями не отличался.
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