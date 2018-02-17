"Шальке" – "Хоффенхайм" - 2:1 (обзор)

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"Шальке" – "Хоффенхайм" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 23-го тура немецкой Бундеслиги между "Шальке" и "Хоффенхаймом".

Не пропустите: "Шальке" дома взял верх над "Хоффенхаймом". | http://soccernews.ru

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2 Байер Леверкузен 23 38
3 РБ Лейпциг 22 38
4 Боруссия Дортмунд 22 37
5 Шальке 23 37
6 Айнтрахт Франкфурт 22 36
7 Ганновер 96 23 32
8 Аугсбург 22 31
9 Хоффенхайм 23 31
10 Боруссия Менхенгладбах 22 31
11 Герта 23 30
12 Фрайбург 23 28
13 Вольфсбург 23 24
14 Штутгарт 22 24
15 Вердер Бремен 23 23
16 Майнц 05 23 23
17 Гамбург 23 17
18 Кельн 23 14
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