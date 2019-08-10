"Шальке" и "Байер" пробились в 1/16 финала Кубка Германии

Завершились семь матчей 1/32 финала Кубка Германии. В следующую стадию турнира вышли "Кайзерслаутерн", "Арминия Билефельд", "Эрцгебирге", "Ферль", "Шальке", "Байер" и "Динамо Дрезден". Стоит выделить ранний вылет из соревнования "Майнца" и "Аугсбурга".

"Кайзерслаутерн" – "Майнц" - 2:0

Голы: Штарке, 63 (пенальти) - 1:0, Пик, 90 - 2:0.



"Виктория 1889 Берлин" - "Арминия Билефельд" - 0:1



"Ваккер" - "Эрцгебирге" - 1:4



"Ферль" – "Аугсбург" - 2:1

Голы: Сухи, 8 (автогол) - 1:0, Шалленберг, 23 - 2:0, Хан, 83 (пенальти) - 2:1.



"Дрохтерзен/Ассель" - "Шальке" - 0:5

Голы: Скрибски, 44 - 0:1, Бургшталлер, 61 - 0:2, Калиджури, 65 (пенальти) - 0:3, Мерджан, 73 - 0:4, Бургшталлер, 83 - 0:5.



"Алеманния" – "Байер" - 1:4

Голы: Хакенберг, 19 (автогол) - 0:1, Фолланд, 39 - 0:2, Батарило, 56 - 1:2, Бэйли, 72 - 1:3, Хавертц, 88 - 1:4.



"Дассендорф" - "Динамо Дрезден" - 0:3

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