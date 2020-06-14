"Шальке" и "Байер" сыграли вничью в матче Бундеслиги
"Шальке" и "Байер" обменялись голами в матче 31-го тура чемпионата Германии
"Шальке" - "Байер" - 1:1 (0:0)
Голы: Калиджури, 51 (пенальти) - 1:0, Миранда, 81 (аг) - 1:1
"Шальке": Нюбель, Очипка, Кенни, Миранда, Кабак, Боздоган (Беккер, 69), Шопф, Калиджури (Хофманн, 89), Маккенни, Бужеляб (Мерджан, 88), Кутуджу (Грегорич, 73).
"Байер": Градецки, Вайзер, Тапсоба, Бендер, Венделл, Хавертц (Фолланд, 70), Демирбай (Паулиньо, 75), Амири (Синкгравен, 70), Арангис (Баумгартлингер, 85), Диаби, Аларио.
Гельзенкирхенцы продлили серию без побед в чемпионате Германии до 13 матчей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|73
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|66
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Байер Леверкузен
|31
|57
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|56
|6
|Вольфсбург
|31
|46
|7
|Хоффенхайм
|31
|43
|8
|Фрайбург
|31
|42
|9
|Шальке
|31
|39
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|38
|11
|Герта
|31
|38
|12
|Кельн
|31
|35
|13
|Аугсбург
|31
|35
|14
|Унион Берлин
|31
|35
|15
|Майнц 05
|31
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|28
|17
|Вердер Бремен
|31
|28
|18
|Падерборн
|31
|20