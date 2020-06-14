"Шальке" и "Байер" сыграли вничью в матче Бундеслиги

Теги шалькебайер леверкузен

"Шальке" и "Байер" сыграли вничью в матче Бундеслиги

"Шальке" и "Байер" обменялись голами в матче 31-го тура чемпионата Германии

"Шальке" - "Байер" - 1:1 (0:0)

Голы: Калиджури, 51 (пенальти) - 1:0, Миранда, 81 (аг) - 1:1

"Шальке": Нюбель, Очипка, Кенни, Миранда, Кабак, Боздоган (Беккер, 69), Шопф, Калиджури (Хофманн, 89), Маккенни, Бужеляб (Мерджан, 88), Кутуджу (Грегорич, 73).

"Байер": Градецки, Вайзер, Тапсоба, Бендер, Венделл, Хавертц (Фолланд, 70), Демирбай (Паулиньо, 75), Амири (Синкгравен, 70), Арангис (Баумгартлингер, 85), Диаби, Аларио.

Гельзенкирхенцы продлили серию без побед в чемпионате Германии до 13 матчей.

Не пропустите: "Лейпциг" вышел из карантина и сдулся: 4 причины, почему "быки" уже не борются за чемпионство в Германии| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кьеллини рассказал, когда завершит карьеру

Кьеллини рассказал, когда завершит карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 31 73
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 31 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 31 62
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 31 57
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 31 56
6 Вольфсбург Вольфсбург 31 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 31 43
8 Фрайбург Фрайбург 31 42
9 Шальке Шальке 31 39
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 31 38
11 Герта Герта 31 38
12 Кельн Кельн 31 35
13 Аугсбург Аугсбург 31 35
14 Унион Берлин Унион Берлин 31 35
15 Майнц 05 Майнц 05 31 31
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 31 28
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 31 28
18 Падерборн Падерборн 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов