"Шальке" и "Байер" выигрывают, и другие результаты 25-го тура Бундеслиги

В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги "Шальке", "Байер", "Хоффенхайм" и "Айнтрахт" обыграли соответственно "Герту", "Вольфсбург", "Аугсбург" и "Ганновер", а "Гамбург" и "Майнц" сыграли вничью.

"Шальке" - "Герта" - 1:0

Гол: Пьяца, 37 - 1:0.

"Шальке": Фарманн, Стамбули, Налдо, Настасич, Калиджури, Бенталеб, Майер (Коноплянка, 89), Очипка, Ди Санто, Эмболо (Маккенни, 80), Пьяца (Шопф, 66).

"Герта": Ярштайн, Пекарик (Миттельштадт, 79), Штарк, Рекик, Платтенхардт, Майер (Дуда, 64), Лустенбергер, Лазаро, Леки, Зельке (Ибишевич, 73), Калу.

"Гамбург" - "Майнц" - 0:0

Нереализованный пенальти: Костич, 62.

"Гамбург": Матениа, Сакаи, Пападопулос, Ван Дронгелен, Дуглас, Юнг (Арп, 74), Валас, Джатта (Хан, 59), Хунт (Вальдшмидт, 46), Костич, Шипплок.

"Майнц": Мюллер, Балогун, Белль, Диалло, Донати, Сердар, Гбамин, Латца, Хольтманн (Бросински, 46), Муто (Уджа, 87), Куайсон (Онисво, 77).

Удаление: Балогун, 61.

"Вольфсбург" - "Байер" - 1:2

Голы: Аларио, 31 - 0:1 (пенальти), Брандт, 78 - 0:2, Мехмеди, 79 - 1:2.

"Вольфсбург": Кастельс, Верхаг, Брума, Кнохе, Виллиам, Гилавоги, Арнольд (Базур, 82), Брекало (Малли, 67), Дидави, Мехмеди, Ориги (Димата, 72).

"Байер": Лено, Л. Бендер, Та, С. Бендер, Венделл, Баумгартлингер (Кисслинг, 88), Арангуис, Фолланд, Хаверц, Бельараби (Брандт, 67), Аларио.

Удаление: Виллиам, 90+1.

"Аугсбург" - "Хоффенхайм" - 0:2

Голы: Крамарич, 30 - 0:1, Гнабри, 50 - 0:2.

"Аугсбург": Хитц, Шмид, Дансо (Паркер, 59), Хинтереггер, Макс, Хедира, Байер, Хеллер (Рихтер, 74), Гу, Якоб (Кордова, 51), Грегорич.

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Фогт, Хубнер, Кадерабек, Рупп (Амири, 64), Гриллитч, Гейгер, Шульц, Гнабри (Ут, 63), Крамарич (Салаи, 73).

"Айнтрахт" - "Ганновер" - 1:0

Гол: Да Коста, 39 - 1:0.

"Айнтрахт": Градецки, Абрахам, Хасебе, Фалетт (Русс, 46), Да Коста, Вольф, Фернандес, Де Гузман, Чендлер, Халлер (Боатенг, 83), Ребич (Гачинович, 89).

"Ганновер": Чаунер, Зорг (Жонатас, 75), Антон, Фелипе, Корб, Бакалож (Бебу, 67), Швеглер, Фоссум, Остжолек (Альборнос, 46), Харник, Фуллкруг.

Напомним, вчера менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Вердером". | soccernews.ru