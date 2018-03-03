"Шальке" и "Байер" выигрывают, и другие результаты 25-го тура Бундеслиги
В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги "Шальке", "Байер", "Хоффенхайм" и "Айнтрахт" обыграли соответственно "Герту", "Вольфсбург", "Аугсбург" и "Ганновер", а "Гамбург" и "Майнц" сыграли вничью.
"Шальке" - "Герта" - 1:0
Гол: Пьяца, 37 - 1:0.
"Шальке": Фарманн, Стамбули, Налдо, Настасич, Калиджури, Бенталеб, Майер (Коноплянка, 89), Очипка, Ди Санто, Эмболо (Маккенни, 80), Пьяца (Шопф, 66).
"Герта": Ярштайн, Пекарик (Миттельштадт, 79), Штарк, Рекик, Платтенхардт, Майер (Дуда, 64), Лустенбергер, Лазаро, Леки, Зельке (Ибишевич, 73), Калу.
"Гамбург" - "Майнц" - 0:0
Нереализованный пенальти: Костич, 62.
"Гамбург": Матениа, Сакаи, Пападопулос, Ван Дронгелен, Дуглас, Юнг (Арп, 74), Валас, Джатта (Хан, 59), Хунт (Вальдшмидт, 46), Костич, Шипплок.
"Майнц": Мюллер, Балогун, Белль, Диалло, Донати, Сердар, Гбамин, Латца, Хольтманн (Бросински, 46), Муто (Уджа, 87), Куайсон (Онисво, 77).
Удаление: Балогун, 61.
"Вольфсбург" - "Байер" - 1:2
Голы: Аларио, 31 - 0:1 (пенальти), Брандт, 78 - 0:2, Мехмеди, 79 - 1:2.
"Вольфсбург": Кастельс, Верхаг, Брума, Кнохе, Виллиам, Гилавоги, Арнольд (Базур, 82), Брекало (Малли, 67), Дидави, Мехмеди, Ориги (Димата, 72).
"Байер": Лено, Л. Бендер, Та, С. Бендер, Венделл, Баумгартлингер (Кисслинг, 88), Арангуис, Фолланд, Хаверц, Бельараби (Брандт, 67), Аларио.
Удаление: Виллиам, 90+1.
"Аугсбург" - "Хоффенхайм" - 0:2
Голы: Крамарич, 30 - 0:1, Гнабри, 50 - 0:2.
"Аугсбург": Хитц, Шмид, Дансо (Паркер, 59), Хинтереггер, Макс, Хедира, Байер, Хеллер (Рихтер, 74), Гу, Якоб (Кордова, 51), Грегорич.
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Фогт, Хубнер, Кадерабек, Рупп (Амири, 64), Гриллитч, Гейгер, Шульц, Гнабри (Ут, 63), Крамарич (Салаи, 73).
"Айнтрахт" - "Ганновер" - 1:0
Гол: Да Коста, 39 - 1:0.
"Айнтрахт": Градецки, Абрахам, Хасебе, Фалетт (Русс, 46), Да Коста, Вольф, Фернандес, Де Гузман, Чендлер, Халлер (Боатенг, 83), Ребич (Гачинович, 89).
"Ганновер": Чаунер, Зорг (Жонатас, 75), Антон, Фелипе, Корб, Бакалож (Бебу, 67), Швеглер, Фоссум, Остжолек (Альборнос, 46), Харник, Фуллкруг.
Напомним, вчера менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Вердером". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|24
|60
|2
|Шальке
|25
|43
|3
|Боруссия Дортмунд
|25
|42
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|42
|5
|Байер Леверкузен
|25
|41
|6
|РБ Лейпциг
|25
|39
|7
|Хоффенхайм
|25
|35
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|35
|9
|Аугсбург
|25
|32
|10
|Ганновер 96
|25
|32
|11
|Герта
|25
|31
|12
|Штутгарт
|24
|30
|13
|Фрайбург
|24
|29
|14
|Вердер Бремен
|25
|27
|15
|Вольфсбург
|25
|25
|16
|Майнц 05
|25
|25
|17
|Гамбург
|25
|18
|18
|Кельн
|24
|17