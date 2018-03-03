"Шальке" и "Байер" выигрывают, и другие результаты 25-го тура Бундеслиги

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"Шальке" и "Байер" выигрывают, и другие результаты 25-го тура БундеслигиВ рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги "Шальке", "Байер", "Хоффенхайм" и "Айнтрахт" обыграли соответственно "Герту", "Вольфсбург", "Аугсбург" и "Ганновер", а "Гамбург" и "Майнц" сыграли вничью.

"Шальке" - "Герта" - 1:0

Гол: Пьяца, 37 - 1:0.

"Шальке": Фарманн, Стамбули, Налдо, Настасич, Калиджури, Бенталеб, Майер (Коноплянка, 89), Очипка, Ди Санто, Эмболо (Маккенни, 80), Пьяца (Шопф, 66).

"Герта": Ярштайн, Пекарик (Миттельштадт, 79), Штарк, Рекик, Платтенхардт, Майер (Дуда, 64), Лустенбергер, Лазаро, Леки, Зельке (Ибишевич, 73), Калу.

"Гамбург" - "Майнц" - 0:0

Нереализованный пенальти: Костич, 62.

"Гамбург": Матениа, Сакаи, Пападопулос, Ван Дронгелен, Дуглас, Юнг (Арп, 74), Валас, Джатта (Хан, 59), Хунт (Вальдшмидт, 46), Костич, Шипплок.

"Майнц": Мюллер, Балогун, Белль, Диалло, Донати, Сердар, Гбамин, Латца, Хольтманн (Бросински, 46), Муто (Уджа, 87), Куайсон (Онисво, 77).

Удаление: Балогун, 61.

"Вольфсбург" - "Байер" - 1:2

Голы: Аларио, 31 - 0:1 (пенальти), Брандт, 78 - 0:2, Мехмеди, 79 - 1:2.

"Вольфсбург": Кастельс, Верхаг, Брума, Кнохе, Виллиам, Гилавоги, Арнольд (Базур, 82), Брекало (Малли, 67), Дидави, Мехмеди, Ориги (Димата, 72).

"Байер": Лено, Л. Бендер, Та, С. Бендер, Венделл, Баумгартлингер (Кисслинг, 88), Арангуис, Фолланд, Хаверц, Бельараби (Брандт, 67), Аларио.

Удаление: Виллиам, 90+1.

"Аугсбург" - "Хоффенхайм" - 0:2

Голы: Крамарич, 30 - 0:1, Гнабри, 50 - 0:2.

"Аугсбург": Хитц, Шмид, Дансо (Паркер, 59), Хинтереггер, Макс, Хедира, Байер, Хеллер (Рихтер, 74), Гу, Якоб (Кордова, 51), Грегорич.

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Фогт, Хубнер, Кадерабек, Рупп (Амири, 64), Гриллитч, Гейгер, Шульц, Гнабри (Ут, 63), Крамарич (Салаи, 73).

"Айнтрахт" - "Ганновер" - 1:0

Гол: Да Коста, 39 - 1:0.

"Айнтрахт": Градецки, Абрахам, Хасебе, Фалетт (Русс, 46), Да Коста, Вольф, Фернандес, Де Гузман, Чендлер, Халлер (Боатенг, 83), Ребич (Гачинович, 89).

"Ганновер": Чаунер, Зорг (Жонатас, 75), Антон, Фелипе, Корб, Бакалож (Бебу, 67), Швеглер, Фоссум, Остжолек (Альборнос, 46), Харник, Фуллкруг.

Напомним, вчера менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Вердером". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 24 60
2 Шальке 25 43
3 Боруссия Дортмунд 25 42
4 Айнтрахт Франкфурт 25 42
5 Байер Леверкузен 25 41
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 25 35
8 Боруссия Менхенгладбах 25 35
9 Аугсбург 25 32
10 Ганновер 96 25 32
11 Герта 25 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 25 25
16 Майнц 05 25 25
17 Гамбург 25 18
18 Кельн 24 17
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