"Шальке" и "Фрайбург" разошлись миром, "РБ Лейпциг" оказался сильнее "Штутгарта" и другие итоги Бундеслиги
Матч 22-го тура немецкой Бундеслиги между "Шальке-04" и "Фрайбургом" закончился ничьей.
"Шальке-04" - "Фрайбург" - 0:0.
"Шальке-04": Ферманн, Настасич, Сане, Очипка, Маскарель, Сердар, Харит (Бенталеб, 66), Маккенни, Ут, Матондо (Брума, 89), Кутуджу (Бургшталлер, 83).
"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Кюблер, Линхарт, Франц (Гондорф, 46), Абраши, Грифо, Хаберер (Нидерлехнер, 88), Петерсен, Хелер (Вальдшмидт, 46).
В параллельном матче чемпионата Германии "РБ Лейпциг" уверенно обыграл "Штугарт" в гостевом матче, а "Вольфсбург" с разгромным счетом обыграл "Майнц".
"Штутгарт" - "РБ Лейпциг" - 1:3 (1:1).
Голы: Поульсен, 6 (0:1). Цубер, 16 - с пенальти (1:1). Забитцер, 68 (1:2). Поульсен, 74 (1:3).
"Штутгарт": Цилер, Бек (Донис, 80), Инсуа (Соса, 86), Кемпф, Павар, Озан Кабак, Кастро (Дидави, 74), Эссвайн, Цубер, Аскасибар, Гомес.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Конате, Забитцер, Форсберг (Брума, 59), Демме, Адамс, Поульсен (Кунья, 90), Вернер (Ильзанкер, 78).
"Вольфсбург" - "Майнц" - 3:0 (1:0)
Голы: Арнольд, 4 (1:0). Вегхорст, 69 - с пенальти (2:0). Кнохе, 76 (3:0).
"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Виллиам, Гилавоги (Реджбецай, 85), Арнольд, Штеффен (Мехмеди, 71), Брекало (Клаус, 78), Вегхорст.
"Майнц": Мюллер, Брозински, Белль, Кариколь, Ниакате, Латца (Хольтманн, 77), Куэйсон (Онисиво, 60), Гбамен, Кунде, Боэтиус (Уджа, 77), Матета.
Таким образом, "Вольфсбург" с 35 очками и поднялись на 5-е место в турнирной таблице. "Майнц" с 27 баллами располагается на 11-й строчке. "РБ Лейпциг" с 41 баллом расположился на 4 строчку таблицы, "Штуграт" (15") занял 16 позицию, "Шальке" (23) расположился на 14 месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|22
|48
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|4
|РБ Лейпциг
|21
|38
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|6
|Байер Леверкузен
|21
|33
|7
|Вольфсбург
|21
|32
|8
|Герта
|21
|31
|9
|Хоффенхайм
|21
|30
|10
|Вердер Бремен
|21
|30
|11
|Майнц 05
|21
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|25
|13
|Фрайбург
|21
|23
|14
|Шальке
|21
|22
|15
|Аугсбург
|22
|18
|16
|Штутгарт
|21
|15
|17
|Ганновер 96
|21
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12