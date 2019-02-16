"Шальке" и "Фрайбург" разошлись миром, "РБ Лейпциг" оказался сильнее "Штутгарта" и другие итоги Бундеслиги

Матч 22-го тура немецкой Бундеслиги между "Шальке-04" и "Фрайбургом" закончился ничьей.

"Шальке-04" - "Фрайбург" - 0:0.

"Шальке-04": Ферманн, Настасич, Сане, Очипка, Маскарель, Сердар, Харит (Бенталеб, 66), Маккенни, Ут, Матондо (Брума, 89), Кутуджу (Бургшталлер, 83).

"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Кюблер, Линхарт, Франц (Гондорф, 46), Абраши, Грифо, Хаберер (Нидерлехнер, 88), Петерсен, Хелер (Вальдшмидт, 46).

В параллельном матче чемпионата Германии "РБ Лейпциг" уверенно обыграл "Штугарт" в гостевом матче, а "Вольфсбург" с разгромным счетом обыграл "Майнц".

"Штутгарт" - "РБ Лейпциг" - 1:3 (1:1).

Голы: Поульсен, 6 (0:1). Цубер, 16 - с пенальти (1:1). Забитцер, 68 (1:2). Поульсен, 74 (1:3).

"Штутгарт": Цилер, Бек (Донис, 80), Инсуа (Соса, 86), Кемпф, Павар, Озан Кабак, Кастро (Дидави, 74), Эссвайн, Цубер, Аскасибар, Гомес.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Конате, Забитцер, Форсберг (Брума, 59), Демме, Адамс, Поульсен (Кунья, 90), Вернер (Ильзанкер, 78).

"Вольфсбург" - "Майнц" - 3:0 (1:0)

Голы: Арнольд, 4 (1:0). Вегхорст, 69 - с пенальти (2:0). Кнохе, 76 (3:0).

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Виллиам, Гилавоги (Реджбецай, 85), Арнольд, Штеффен (Мехмеди, 71), Брекало (Клаус, 78), Вегхорст.

"Майнц": Мюллер, Брозински, Белль, Кариколь, Ниакате, Латца (Хольтманн, 77), Куэйсон (Онисиво, 60), Гбамен, Кунде, Боэтиус (Уджа, 77), Матета.

Таким образом, "Вольфсбург" с 35 очками и поднялись на 5-е место в турнирной таблице. "Майнц" с 27 баллами располагается на 11-й строчке. "РБ Лейпциг" с 41 баллом расположился на 4 строчку таблицы, "Штуграт" (15") занял 16 позицию, "Шальке" (23) расположился на 14 месте.

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