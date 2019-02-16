"Шальке" и "Фрайбург" разошлись миром, "РБ Лейпциг" оказался сильнее "Штутгарта" и другие итоги Бундеслиги

Теги рб лейпцигштутгартшалькевольфсбург

"Шальке" и "Фрайбург" разошлись миром, "РБ Лейпциг" оказался сильнее "Штутгарта" и другие итоги Бундеслиги

Матч 22-го тура немецкой Бундеслиги между "Шальке-04" и "Фрайбургом" закончился ничьей.

"Шальке-04" - "Фрайбург" - 0:0.

"Шальке-04": Ферманн, Настасич, Сане, Очипка, Маскарель, Сердар, Харит (Бенталеб, 66), Маккенни, Ут, Матондо (Брума, 89), Кутуджу (Бургшталлер, 83).

"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Кюблер, Линхарт, Франц (Гондорф, 46), Абраши, Грифо, Хаберер (Нидерлехнер, 88), Петерсен, Хелер (Вальдшмидт, 46).

В параллельном матче чемпионата Германии "РБ Лейпциг" уверенно обыграл "Штугарт" в гостевом матче, а "Вольфсбург" с разгромным счетом обыграл "Майнц".

"Штутгарт" - "РБ Лейпциг" - 1:3 (1:1).

Голы: Поульсен, 6 (0:1). Цубер, 16 - с пенальти (1:1). Забитцер, 68 (1:2). Поульсен, 74 (1:3).

"Штутгарт": Цилер, Бек (Донис, 80), Инсуа (Соса, 86), Кемпф, Павар, Озан Кабак, Кастро (Дидави, 74), Эссвайн, Цубер, Аскасибар, Гомес.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Конате, Забитцер, Форсберг (Брума, 59), Демме, Адамс, Поульсен (Кунья, 90), Вернер (Ильзанкер, 78).

"Вольфсбург" - "Майнц" - 3:0 (1:0)

Голы: Арнольд, 4 (1:0). Вегхорст, 69 - с пенальти (2:0). Кнохе, 76 (3:0). 

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Виллиам, Гилавоги (Реджбецай, 85), Арнольд, Штеффен (Мехмеди, 71), Брекало (Клаус, 78), Вегхорст.

"Майнц": Мюллер, Брозински, Белль, Кариколь, Ниакате, Латца (Хольтманн, 77), Куэйсон (Онисиво, 60), Гбамен, Кунде, Боэтиус (Уджа, 77), Матета.

Таким образом, "Вольфсбург" с 35 очками и поднялись на 5-е место в турнирной таблице. "Майнц" с 27 баллами располагается на 11-й строчке. "РБ Лейпциг" с 41 баллом расположился на 4 строчку таблицы, "Штуграт" (15") занял 16 позицию, "Шальке" (23) расположился на 14 месте.

Не пропустите: Аллегри прокомментировал слухи о возможном трансфере Икарди в "Ювентус"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Принц Саудовской Аравии хочет купить английский клуб за громадную сумму

Принц Саудовской Аравии хочет купить английский клуб за громадную сумму

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 21 50
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 22 48
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 21 42
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 21 38
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 21 33
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 21 33
7 Вольфсбург Вольфсбург 21 32
8 Герта Герта 21 31
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 21 30
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 21 30
11 Майнц 05 Майнц 05 21 27
12 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 21 25
13 Фрайбург Фрайбург 21 23
14 Шальке Шальке 21 22
15 Аугсбург Аугсбург 22 18
16 Штутгарт Штутгарт 21 15
17 Ганновер 96 Ганновер 96 21 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов