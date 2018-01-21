"Шальке" и "Ганновер" победителя не выявили

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"Шальке" и "Ганновер" победителя не выявили

В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги "Шальке" сыграл вничью с "Ганновером".

"Шальке" – "Ганновер" 1:1

Голы: Пьяца, 16 - 1:0, Фюллькруг, 86 - 1:1

"Шальке": Фэрманн, Керер, Налдо, Очипка, Настасич, Майер, Шопф, Харит, Горетцка (Маккенни, 63; Стамбули, 83), Пьяца (Эмболо, 56), Бургшталлер.

"Ганновер": Чаунер, Сане, Антон, Остжолек (Бенсхоп, 85), Зорг, Клаус, Швеглер (Караман, 80), Бебу, Фоссум, Корб (Харник, 69), Фюллькруг.

Предупреждения: Корб (10), Шопф (58), Налдо (81). | http://soccernews.ru

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7 Айнтрахт Франкфурт 19 30
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9 Хоффенхайм 19 27
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