"Шальке" и "Штугарт" разошлись миром в матче Бундеслиги

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"Шальке" и "Штугарт" разошлись миром в матче Бундеслиги

В матче 6-го тура чемпионата Германии "Шальке" и "Штугарт" обменялись голами.

"Шальке" - "Штутгарт" 1:1 (1:0)

Голы: Тьяв, 30 - 1:0, Гонсалес, 56 (с пенальти) - 1:1.

"Шальке-04": Реннов, Очипка, Настасич (Бенталеб, 70), Сане, Людевиг, Тиав, Маскарель, Харит, Боздоган (Шепф, 84), Ут (Раман, 83), Гонсалу Пасьенсия.

"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Штенцель, Соса (Клемент, 75), Каразор, Кастро (Ферстер, 90+1), Эндо, Мангаля, Кулибали (Чурлинов, 79), Климовиц (Вамангитука, 75), Калайджич (Гонсалес, 46).

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