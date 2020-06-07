"Шальке" и "Унион" обменялись голами в матче 30-го тура чемпионата Германии

1 Теги шалькеунион берлин

"Шальке" и "Унион" обменялись голами в матче 30-го тура чемпионата Германии

"Унион" и "Шальке" обменялись голами в матче 30-го тура Бундеслиги.

В матче отметились Роберт Андриха и Джонджо Кенни.

Гельзенкирхенцы не выигрывают в бундеслиге 12 матчей подряд.

"Унион Б" - "Шальке-04" - 1:1 (1:1)

Голы: Андрих, 11 - 1:0, Кенни, 28 - 1:1.

"Унион Б": Гикевич, Триммель, Фридрих, Хюбнер, Шлоттербек, Гентнер (Мес, 78), Юнус Малли (Премель, 69), Андрих, Уджа (Ингвартсен, 78), Андерссон, Бюльтер.

"Шальке-04": Нюбель, Очипка, Сане, Кенни (Беккер, 89), Миранда, Озан Кабак, Калиджури, Грегорич, Шепф, Раман (Кутуджу, 60), Матондо (Бужеллаб, 83).

Предупреждения: Триммель, 36. Андрих, 37. Фридрих, 73. Миранда, 78.

"Унион" с 32 очками занимает 13 место в турнирной таблице. "Шальке" располагается на 10 строчке, набрав 38 очков.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" обыграла "Герту" в матче Бундеслиги| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

iurchenkoalek

Море обнажённых девок которые XОTЯТ СEKСА уже сегодня. Не упусти свой шанс по трaxаться, Регистрация бесплатная и анонимная, вот сайт ---- https://bit.vodka/hotgirls

Ответить

главное

"Краснодар" готов заплатить 15 миллионов евро за бразильского таланта

"Краснодар" готов заплатить 15 миллионов евро за бразильского таланта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 30 70
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 30 63
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 30 59
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 30 56
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 30 56
6 Вольфсбург Вольфсбург 30 45
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 30 43
8 Фрайбург Фрайбург 30 41
9 Герта Герта 30 38
10 Шальке Шальке 30 38
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 30 35
12 Кельн Кельн 29 34
13 Унион Берлин Унион Берлин 30 32
14 Аугсбург Аугсбург 29 31
15 Майнц 05 Майнц 05 30 31
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 30 28
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 30 25
18 Падерборн Падерборн 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов