"Шальке" и "Унион" обменялись голами в матче 30-го тура чемпионата Германии
"Унион" и "Шальке" обменялись голами в матче 30-го тура Бундеслиги.
В матче отметились Роберт Андриха и Джонджо Кенни.
Гельзенкирхенцы не выигрывают в бундеслиге 12 матчей подряд.
"Унион Б" - "Шальке-04" - 1:1 (1:1)
Голы: Андрих, 11 - 1:0, Кенни, 28 - 1:1.
"Унион Б": Гикевич, Триммель, Фридрих, Хюбнер, Шлоттербек, Гентнер (Мес, 78), Юнус Малли (Премель, 69), Андрих, Уджа (Ингвартсен, 78), Андерссон, Бюльтер.
"Шальке-04": Нюбель, Очипка, Сане, Кенни (Беккер, 89), Миранда, Озан Кабак, Калиджури, Грегорич, Шепф, Раман (Кутуджу, 60), Матондо (Бужеллаб, 83).
Предупреждения: Триммель, 36. Андрих, 37. Фридрих, 73. Миранда, 78.
"Унион" с 32 очками занимает 13 место в турнирной таблице. "Шальке" располагается на 10 строчке, набрав 38 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|63
|3
|РБ Лейпциг
|30
|59
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|45
|7
|Хоффенхайм
|30
|43
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|30
|38
|10
|Шальке
|30
|38
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|29
|34
|13
|Унион Берлин
|30
|32
|14
|Аугсбург
|29
|31
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|30
|25
|18
|Падерборн
|30
|20