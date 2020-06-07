"Шальке" и "Унион" обменялись голами в матче 30-го тура чемпионата Германии

"Унион" и "Шальке" обменялись голами в матче 30-го тура Бундеслиги.

В матче отметились Роберт Андриха и Джонджо Кенни.

Гельзенкирхенцы не выигрывают в бундеслиге 12 матчей подряд.

"Унион Б" - "Шальке-04" - 1:1 (1:1)

Голы: Андрих, 11 - 1:0, Кенни, 28 - 1:1.

"Унион Б": Гикевич, Триммель, Фридрих, Хюбнер, Шлоттербек, Гентнер (Мес, 78), Юнус Малли (Премель, 69), Андрих, Уджа (Ингвартсен, 78), Андерссон, Бюльтер.

"Шальке-04": Нюбель, Очипка, Сане, Кенни (Беккер, 89), Миранда, Озан Кабак, Калиджури, Грегорич, Шепф, Раман (Кутуджу, 60), Матондо (Бужеллаб, 83).

Предупреждения: Триммель, 36. Андрих, 37. Фридрих, 73. Миранда, 78.

"Унион" с 32 очками занимает 13 место в турнирной таблице. "Шальке" располагается на 10 строчке, набрав 38 очков.

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