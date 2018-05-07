"Шальке" интересуется хавбеком "Баварии"

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"Шальке" интересуется хавбеком "Баварии"

"Шальке" ищет нового центрального полузащитника, который станет заменой для покидающих команду Макса Майера и Леона Горетцки.

Как сообщает Bild, одним из приоритетных кандидатов на усиление средней линии "кобальтовых" считается хавбек "Баварии" Себастьян Руди.

В этом сезоне 28-летний футболист сыграл за мюнхенцев 34 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

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2 Шальке 33 60
3 Боруссия Дортмунд 33 55
4 Хоффенхайм 33 52
5 Байер Леверкузен 33 52
6 РБ Лейпциг 33 50
7 Айнтрахт Франкфурт 33 49
8 Штутгарт 33 48
9 Боруссия Менхенгладбах 33 47
10 Герта 33 43
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