"Шальке" интересуется хавбеком "Баварии"

"Шальке" ищет нового центрального полузащитника, который станет заменой для покидающих команду Макса Майера и Леона Горетцки.

Как сообщает Bild, одним из приоритетных кандидатов на усиление средней линии "кобальтовых" считается хавбек "Баварии" Себастьян Руди.

В этом сезоне 28-летний футболист сыграл за мюнхенцев 34 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

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