"Шальке" – "Кельн" - 1:0 (обзор)

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"Шальке" – "Кельн" - 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 1/8 финала Кубка Германии между "Шальке" и "Кельном" (1:0).

Видео: "Шальке" – "Кельн".

 

Не пропустите: "Шальке" победил "Кельн" и вышел в 1/4 финала Кубка Германии. | http://soccernews.ru

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3 Боруссия Дортмунд 17 28
4 Байер Леверкузен 17 28
5 РБ Лейпциг 17 28
6 Боруссия Менхенгладбах 17 28
7 Хоффенхайм 17 26
8 Айнтрахт Франкфурт 17 26
9 Аугсбург 17 24
10 Герта 17 24
11 Ганновер 96 17 23
12 Вольфсбург 17 19
13 Фрайбург 17 19
14 Штутгарт 17 17
15 Майнц 05 17 17
16 Вердер Бремен 17 15
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