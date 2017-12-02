"Шальке" – "Кёльн" - 2:2 (обзор)

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"Шальке" – "Кёльн" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 14-го тура немецкой Бундеслиги между "Шальке" и "Кёльном".

Не пропустите: "Шальке" дома упустил победу над "Кёльном". | http://soccernews.ru

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1 Бавария Мюнхен 14 32
2 РБ Лейпциг 14 26
3 Шальке 14 25
4 Боруссия Менхенгладбах 13 24
5 Хоффенхайм 14 23
6 Боруссия Дортмунд 14 22
7 Аугсбург 14 22
8 Айнтрахт Франкфурт 14 22
9 Байер Леверкузен 14 21
10 Ганновер 96 14 19
11 Герта 14 17
12 Штутгарт 14 17
13 Майнц 05 14 15
14 Вольфсбург 13 14
15 Гамбург 14 14
16 Фрайбург 14 12
17 Вердер Бремен 14 11
18 Кельн 14 3
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