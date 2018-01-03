"Шальке" купил форварда "Нюрнберга"

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"Шальке" купил форварда "Нюрнберга"

Нападающий "Нюрнберга" Седрик Тойчерт перешёл в "Шальке", сообщает Kicker.

Сумма трансфера составила полтора миллиона евро. 20-летний футболист заключил с "кобальтовыми" контракт до лета 2021 года.

Известно, что уже сегодня Тойчерт отправится на тренировочные сборы "Шальке".

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