"Шальке" купил форварда "Нюрнберга"

Нападающий "Нюрнберга" Седрик Тойчерт перешёл в "Шальке", сообщает Kicker.

Сумма трансфера составила полтора миллиона евро. 20-летний футболист заключил с "кобальтовыми" контракт до лета 2021 года.

Известно, что уже сегодня Тойчерт отправится на тренировочные сборы "Шальке".

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