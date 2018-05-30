"Шальке" купил Скрибски

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"Шальке" купил Скрибски

"Шальке" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Унион Берлин" Стивена Скрибски.

Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. 25-летний футболист заключил с "кобальтовыми" контракт до 2021 года.

Отметим, что Скрибски неплохо провёл минувший сезон, забив 14 голов в 31 матче за "Унион Берлин". 

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