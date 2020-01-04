"Шальке" лишил Нюбеля капитанской повязки после заключения контракта с "Баварией"

Главный тренер "Шальке" Дэвид Вагнер объявил о смене капитана в команде из Гельзенкирхена.

Наставник "кобальтовых" сообщил, что вратарь Александр Нюбель передал повязку полузащитнику Омару Маскарелю.

Это произошло через несколько часов после того, как "Бавария" подтвердила заключение пятилетнего контракта с 23-летним голкипером.

Нюбель выступает за "Шальке" с 2015 года, сыграл 41 матч и пропустил 52 гола.

По окончании сезона футболист станет свободным агентом, поэтому "Бавария" подпишет его бесплатно.

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