"Шальке" – "Майнц" - 2:0 (обзор)

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"Шальке" – "Майнц" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча девятого тура немецкой Бундеслиги между "Шальке" и "Майнцем".

Не пропустите: "Шальке" на своём поле разобрался с "Майнцем". | http://soccernews.ru

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5 Хоффенхайм 8 15
6 Боруссия Менхенгладбах 8 14
7 Айнтрахт Франкфурт 8 13
8 Аугсбург 8 12
9 Ганновер 96 8 12
10 Штутгарт 8 10
11 Майнц 05 9 10
12 Байер Леверкузен 8 9
13 Герта 8 9
14 Вольфсбург 8 8
15 Гамбург 8 7
16 Фрайбург 8 7
17 Вердер Бремен 8 4
18 Кельн 8 1
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