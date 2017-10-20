"Шальке" на своём поле разобрался с "Майнцем"

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"Шальке" на своём поле разобрался с "Майнцем"

В рамках девятого тура немецкой Бундеслиги "Шальке" в родных стенах обыграл "Майнц" со счётом 2:0. Полузащитник "кобальтовых" Евгений Коноплянка вышел на замену во втором тайме и провёл на поле 23 минуты.

"Шальке" – "Майнц" - 2:0

Голы: Горетцка, 13 - 1:0, Бургшталлер, 74 - 2:0.

"Шальке": Фэрманн, Налдо, Керер, Очипка, Горетцка, Калиджури, Харит (Коке, 89), Стамбули, Майер, Ди Санто (Коноплянка, 68), Бургшталлер (Резе, 84).

"Майнц": Адлер, Белль, Диалло, Бросински, Балогун (Кодро, 79), Озтуналы, Гбамен, Де Бласис (Фишер, 62), Латца, Донати (Максим, 70), Муто.

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