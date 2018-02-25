"Шальке" на выезде обыграл "Байер"

Теги байер леверкузеншальке

"Шальке" на выезде обыграл "Байер"В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский "Байер" на своем поле уступил гельзенкирхенскому "Шальке".

"Байер" - "Шальке" - 0:2

Голы: Бургшталлер, 11 - 0:1, Бенталеб, 89 - 0:2 (пенальти).

"Байер": Лено, Едвай (Кисслинг, 81), Рецос, С. Бендер, Венделл, Кор, Арангуис, Бэйли, Брандт (Бельараби, 71), Хаверц, Фолланд (Аларио, 61).

"Шальке": Фарманн, Керер, Налдо, Настасич, Калиджури, Майер (Стамбули, 49), Горетцка (Бенталеб, 66), Очипка, Эмболо, Ди Санто, Бургшталлер (Харит, 49).

Напомним, вчера "Бавария" потеряла очки в игре с "Гертой". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 24 60
2 Боруссия Дортмунд 23 40
3 Шальке 24 40
4 Айнтрахт Франкфурт 24 39
5 Байер Леверкузен 24 38
6 РБ Лейпциг 24 38
7 Боруссия Менхенгладбах 24 34
8 Хоффенхайм 24 32
9 Ганновер 96 24 32
10 Аугсбург 23 31
11 Герта 24 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вердер Бремен 24 26
15 Вольфсбург 24 25
16 Майнц 05 24 24
17 Гамбург 24 17
18 Кельн 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов