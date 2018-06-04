"Шальке" нацелился на хавбека "Реала"

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"Шальке" нацелился на хавбека "Реала"

Хавбек "Реала" Матео Ковачич попал в сферу интересов "Шальке".

Как сообщает Football Espana, "кобальтовые" рассматривают футболиста, как возможную замену Леону Горетцке, который летом станет игроком "Баварии".

Напомним, что Ковачич хочет получать больше игровой практики и поэтому готов летом сменить клуб.

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