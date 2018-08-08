"Шальке" нацелился на игрока сборной Англии

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"Шальке" нацелился на игрока сборной Англии

"Шальке" проявляет интерес к защитнику "Тоттенхэма" Дэнни Роузу, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен арендовать футболиста этим летом с правом последующего выкупа.

В прошлом сезоне 28-летний Роуза провел за "Тоттенхэм" 17 матчей.

На Чемпионате Мира-2018 Роуз сыграл 5 матчей за сборную Англии и не отметился результативными действиями.

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