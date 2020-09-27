"Шальке" не побеждает в Бундеслиге 18 туров подряд

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"Шальке" не побеждает в Бундеслиге 18 туров подряд

"Шальке" проиграл в матче 2-го тура Бундеслиги с "Вердером" (1:3) и продлил безвыигрышную серию.

Ранее клуб проиграл во встрече с "Баварией", пропустив 8 безответных голов.

Таким образом, безвыигрышная серия "Шальке" в Бундеслиги достигла 18 матчей: 12 поражений и 6 игр вничью. Последний раз команда побеждала 17 января.

В турнирной таблице чемпионата Германии "Шальке" занимает последнее место.

Не пропустите: "Вердер" в гостях уверенно обыграл "Шальке"| http://soccernews.ru
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