"Шальке" не побеждает в Бундеслиге 18 туров подряд

"Шальке" проиграл в матче 2-го тура Бундеслиги с "Вердером" (1:3) и продлил безвыигрышную серию.

Ранее клуб проиграл во встрече с "Баварией", пропустив 8 безответных голов.

Таким образом, безвыигрышная серия "Шальке" в Бундеслиги достигла 18 матчей: 12 поражений и 6 игр вничью. Последний раз команда побеждала 17 января.

В турнирной таблице чемпионата Германии "Шальке" занимает последнее место.

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