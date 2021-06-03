"Шальке" объяавил об уходе Колашинаца и Хунтелаара
Фото: инстаграм "Шальке"/Автор неизвестен
"Шальке" официально объявил об уходе из клуба защитника Сеада Колашинаца и нападающего Клас-Яна Хунтелаара.
Гельзенкирхенцы приняли решение не продлевать сотрудничество с обоими футболистами из-за того, что не могут обеспечивать запросы игроков по зарплате.
Напомним, что Колашинац выступал за "Шальке" на правах аренды из "Арсенала", 27-летний босниец вернется в расположение лондонского клуба.
Хунтелаар, до этого игравший за "Шальке" с 2010 по 2017 год, вернулся в немецкий клуб в январе 2021 года. Он подписал контракт с клубом до конца июня и провел за гельзенкирхенцев 9 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
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