"Шальке" объявил о назначении нового тренера

Новым главным тренером "Шальке" официально стал Кристиан Гросс.

66-летний специалист заключил с "кобальтовыми" контракт до конца текущего сезона.

Швейцарец Гросс известен по работе в "Тоттенхэме", "Штутгарте" и "Базеле". Последним его клубом был "Аль-Ахли".

"Шальке" набрал 4 очка в 13 турах и занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги.

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