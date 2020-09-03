"Шальке" объявил о переходе Ибишевича
Боснийский нападающий Ведад Ибишевич официально стал игроком "Шальке".
36-летний футболист присоединился к "кобальтовым" на правах свободного агента и заключил контракт до июня 2021 года.
Последним клубом форварда была "Герта", с которой у него этим летом истекло соглашение.
Ибишевич за пять сезонов в составе берлинской команды забил 54 гола и сделал 22 ассиста в 158 матчах.
Не пропустите: "Ювентус" объявил об аренде хавбека "Шальке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
"Зенит" может подписать хавбека "Ювентуса"
-
В Италии назвали зарплату Миранчука в "Аталанте"
-
Кшиштоф Пентек получил предложение от еще одного итальянского клуба
-
Переход Луиса Суареса в "Ювентус" задерживается по необычной причине
-
"Ротор" подписал форварда, которым интересовался ЦСКА
-
Владельцы "Манчестер Сити" купили 10-й клуб
-
Бывший хавбек ЦСКА перешел в кипрский "Пафос"
-
РФС признал ошибочными решения судей в матчах "Ротор" - "Спарта" и "Динамо" - "Зенит"
-
"Барселона" интересуется Влашичем
-
Сёмин не собирается возглавлять "Ротор"
-
"Шальке" объявил о переходе Ибишевича
-
"Фрайбург" начал продавать футболки игрока "Спартака" Тиля
-
У Роналду выявлена инфекция пальца на ноге
-
Хавбек "Химок" отказал "Ахмату" ради "Локомотива"
-
Агент Мирзова прокомментировал информацию о переговорах с "Уралом"
-
УЕФА назначил судей на матч Венгрия - Россия
-
РПЛ опубликовала календарь с 7-го по 10-й тур
-
"Севилья" провела презентацию Ракитича
-
2
Афиша сборной России перед матчем с Сербией спровоцировала скандал
-
Нападающий "Локомотива" ушёл в "Нижний Новгород"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20