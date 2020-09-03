"Шальке" объявил о переходе Ибишевича

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"Шальке" объявил о переходе Ибишевича

Боснийский нападающий Ведад Ибишевич официально стал игроком "Шальке".

36-летний футболист присоединился к "кобальтовым" на правах свободного агента и заключил контракт до июня 2021 года.

Последним клубом форварда была "Герта", с которой у него этим летом истекло соглашение.

Ибишевич за пять сезонов в составе берлинской команды забил 54 гола и сделал 22 ассиста в 158 матчах.

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