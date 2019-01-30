"Шальке" объявил о переходе нападающего "Манчестер Сити"

Валлийский нападающий "Манчестер Сити" Рабби Матондо перешел в "Шальке", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила девять миллионов евро. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2023 года. В новом клубе форвард получил 14-й номер.

18-летний Матондо является воспитанником "Манчестер Сити", но не провел за основной состав клуба ни одного матча. Сыграл один матч за сборную Уэльса.