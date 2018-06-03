"Шальке" объявил о продлении контрактов с основными футболистами
Вратарь Ральф Ферманн и защитник Матия Настасич подписали новые контракты с "Шальке", сообщает официальный твиттер клуба.
Новые соглашения обоих футболистов будут действовать до лета 2022 года.
29-летний Ферманн выступает за "Шальке" с 2007 по 2009, а также с 2011 года, провел за клуб 170 матчей. Также играл за "Айнтрахт". Обладатель Суперкубка Германии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.
25-летний Настасич выступает за "Шальке" с 2014 года, провел за клуб 82 матча и забил 1 гол. Ранее играл за "Партизан", "Телеоптик", "Фиорентину" и "Манчестер Сити". За сборную Сербии сыграл 27 матчей. Чемпион Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 17 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22