"Шальке" объявил о продлении контрактов с основными футболистами



Вратарь Ральф Ферманн и защитник Матия Настасич подписали новые контракты с "Шальке", сообщает официальный твиттер клуба.

Новые соглашения обоих футболистов будут действовать до лета 2022 года.

29-летний Ферманн выступает за "Шальке" с 2007 по 2009, а также с 2011 года, провел за клуб 170 матчей. Также играл за "Айнтрахт". Обладатель Суперкубка Германии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

25-летний Настасич выступает за "Шальке" с 2014 года, провел за клуб 82 матча и забил 1 гол. Ранее играл за "Партизан", "Телеоптик", "Фиорентину" и "Манчестер Сити". За сборную Сербии сыграл 27 матчей. Чемпион Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 17 миллионов евро.

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