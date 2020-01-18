"Шальке" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" в матче Бундеслиги

В рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги "Шальке" одержал победу над менхенгладбахской "Боруссией".

Теперь "Шальке" занимает четвертое место, а "Боруссия" так и осталась на втором.

"Шальке" - "Боруссия М" 2:0

Голы: Сердар, 48 - 1:0, Грегорич, 58 - 2:0

"Шальке": Шуберт, Кенни, Настасич, Очипка, Кабак, Грегорич, Шопф, Сердар (Бужеляб, 75), Маскарель, Раман (Кутуджу, 69), Калиджури.

"Боруссия М": Зоммер, Лайнер, Вендт, Гинтер, Янчке (Штробль, 85), Хофманн, Закария, Херрманн (Нойхаус, 59), Эмболо (Штиндль, 72), Тюрам, Плеа.

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