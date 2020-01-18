"Шальке" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" в матче Бундеслиги

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"Шальке" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" в матче Бундеслиги

В рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги "Шальке" одержал победу над менхенгладбахской "Боруссией".

Теперь "Шальке" занимает четвертое место, а "Боруссия" так и осталась на втором.

"Шальке" - "Боруссия М" 2:0

Голы: Сердар, 48 - 1:0, Грегорич, 58 - 2:0

"Шальке": Шуберт, Кенни, Настасич, Очипка, Кабак, Грегорич, Шопф, Сердар (Бужеляб, 75), Маскарель, Раман (Кутуджу, 69), Калиджури.

"Боруссия М": Зоммер, Лайнер, Вендт, Гинтер, Янчке (Штробль, 85), Хофманн, Закария, Херрманн (Нойхаус, 59), Эмболо (Штиндль, 72), Тюрам, Плеа.

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1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 37
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 17 35
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 17 33
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 17 30
5 Шальке Шальке 17 30
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 28
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 27
8 Фрайбург Фрайбург 17 26
9 Вольфсбург Вольфсбург 17 24
10 Аугсбург Аугсбург 17 23
11 Унион Берлин Унион Берлин 17 20
12 Герта Герта 17 19
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 17 18
14 Майнц 05 Майнц 05 17 18
15 Кельн Кельн 17 17
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 17 15
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