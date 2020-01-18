"Шальке" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" в матче Бундеслиги
В рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги "Шальке" одержал победу над менхенгладбахской "Боруссией".
Теперь "Шальке" занимает четвертое место, а "Боруссия" так и осталась на втором.
"Шальке" - "Боруссия М" 2:0
Голы: Сердар, 48 - 1:0, Грегорич, 58 - 2:0
"Шальке": Шуберт, Кенни, Настасич, Очипка, Кабак, Грегорич, Шопф, Сердар (Бужеляб, 75), Маскарель, Раман (Кутуджу, 69), Калиджури.
"Боруссия М": Зоммер, Лайнер, Вендт, Гинтер, Янчке (Штробль, 85), Хофманн, Закария, Херрманн (Нойхаус, 59), Эмболо (Штиндль, 72), Тюрам, Плеа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|17
|12