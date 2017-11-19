"Шальке" обыгрывает "Гамбург" и выходит на второе место в Бундеслиге
В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги гельзенкирхенский "Шальке" на своем поле обыграл "Гамбург".
"Шальке" - "Гамбург" - 2:0
Голы: Ди Санто, 17 - 1:0 (пенальти), Бургшталлер, 78 - 2:0.
"Шальке": Фарманн, Стамбули, Налдо, Керер, Калиджури, Маккенни, Майер (Настасич, 90+2), Коноплянка (Шопф, 87), Очипка, Ди Санто (Эмболо, 46), Бургшталлер.
"Гамбург": Матениа, Дикмайер, Пападопулос, Маврай, Дуглас, Юнг, Сакаи (Вуд, 69), Ито (Вальдшмидт, 35), Хунт, Костич (Хан, 83), Агр.
Напомним, вчера "Байер" сыграл вничью с "РБ Лейпциг".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|12
|29
|2
|Шальке
|12
|23
|3
|РБ Лейпциг
|12
|23
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|12
|21
|5
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|6
|Хоффенхайм
|12
|20
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|19
|8
|Ганновер 96
|12
|18
|9
|Байер Леверкузен
|12
|17
|10
|Аугсбург
|12
|16
|11
|Штутгарт
|12
|16
|12
|Майнц 05
|12
|15
|13
|Вольфсбург
|12
|14
|14
|Герта
|12
|14
|15
|Гамбург
|12
|10
|16
|Вердер Бремен
|12
|8
|17
|Фрайбург
|12
|8
|18
|Кельн
|12
|2