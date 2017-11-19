"Шальке" обыгрывает "Гамбург" и выходит на второе место в Бундеслиге

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"Шальке" обыгрывает "Гамбург" и выходит на второе место в БундеслигеВ матче 12-го тура немецкой Бундеслиги гельзенкирхенский "Шальке" на своем поле обыграл "Гамбург".

"Шальке" - "Гамбург" - 2:0

Голы: Ди Санто, 17 - 1:0 (пенальти), Бургшталлер, 78 - 2:0.

"Шальке": Фарманн, Стамбули, Налдо, Керер, Калиджури, Маккенни, Майер (Настасич, 90+2), Коноплянка (Шопф, 87), Очипка, Ди Санто (Эмболо, 46), Бургшталлер.

"Гамбург": Матениа, Дикмайер, Пападопулос, Маврай, Дуглас, Юнг, Сакаи (Вуд, 69), Ито (Вальдшмидт, 35), Хунт, Костич (Хан, 83), Агр.

Напомним, вчера "Байер" сыграл вничью с "РБ Лейпциг"

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9 Байер Леверкузен 12 17
10 Аугсбург 12 16
11 Штутгарт 12 16
12 Майнц 05 12 15
13 Вольфсбург 12 14
14 Герта 12 14
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