"Шальке" обыгрывает "Вольфсбург" и выходит в полуфинал кубка Германии

Теги шалькевольфсбург

"Шальке" обыгрывает "Вольфсбург" и выходит в полуфинал кубка ГерманииВ матче 1/4 финала кубка Германии гельзенкирхенский "Шальке" на своем поле обыграл "Вольфсбург".

"Шальке" - "Вольфсбург" - 1:0

Гол: Бургшталлер, 10 - 1:0.

"Шальке": Фарманн, Керер, Налдо, Настасич, Шопф, Горетцка, Майер, Очипка, Харит (Калиджури, 90+3), Бургшталлер, Пьяца (Тойхерт, 76).

"Вольфсбург": Кастельс, Юнг, Брума, Кнохе, Тиссеран (Вильям, 61), Гилавоги (Осимхен, 80), Арнольд, Герхардт (Дидави, 71), Малли, Мехмеди, Ориги.

Напомним, вчера в полуфинал турнира вышла "Бавария". | soccernews.ru

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