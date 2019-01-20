"Шальке" одержал победу над "Вольфсбургом"
В рамках 18-го тура Бундеслиги "Шальке" на своем стадионе одолел "Вольфсбург". Благодаря победе "кобальтовые" поднялись на 12-е место. "Волки" остались на 6-й позиции.
"Шальке" - "Вольфсбург" 2:1
Голы: Калиджури (пен), 8 - 1:0, Реджбечай, 20 - 1:1, Калиджури, 78 - 2:1
"Шальке": Нюбель, Настасич, Сане, Стамбули, Очипка, Руди, Калиджури, Шопф, Маккенни (Сердар, 90), Скрибски (Кутуджу, 90), Ут (Райт, 90).
"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт (Малли, 87), Реджбечай (Брекало, 72), Арнольд, Штеффен (Клаус, 84), Виллиам, Вегорст, Мехмеди.
Предупреждение: Маккенни (66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|18
|45
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|36
|4
|РБ Лейпциг
|18
|31
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|30
|6
|Вольфсбург
|17
|28
|7
|Герта
|18
|27
|8
|Хоффенхайм
|18
|25
|9
|Вердер Бремен
|18
|25
|10
|Байер Леверкузен
|18
|24
|11
|Майнц 05
|18
|24
|12
|Фрайбург
|18
|21
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|21
|14
|Шальке
|17
|18
|15
|Аугсбург
|18
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|18
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|18
|11