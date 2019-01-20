"Шальке" одержал победу над "Вольфсбургом"

В рамках 18-го тура Бундеслиги "Шальке" на своем стадионе одолел "Вольфсбург". Благодаря победе "кобальтовые" поднялись на 12-е место. "Волки" остались на 6-й позиции.

"Шальке" - "Вольфсбург" 2:1

Голы: Калиджури (пен), 8 - 1:0, Реджбечай, 20 - 1:1, Калиджури, 78 - 2:1

"Шальке": Нюбель, Настасич, Сане, Стамбули, Очипка, Руди, Калиджури, Шопф, Маккенни (Сердар, 90), Скрибски (Кутуджу, 90), Ут (Райт, 90).

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт (Малли, 87), Реджбечай (Брекало, 72), Арнольд, Штеффен (Клаус, 84), Виллиам, Вегорст, Мехмеди.

Предупреждение: Маккенни (66).

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