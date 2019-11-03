"Шальке" одержал волевую победу над "Аугсбургом" и догнал "Баварию" в Бундеслиге

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"Шальке" одержал волевую победу над "Аугсбургом" и догнал "Баварию" в Бундеслиге

В матче 10-го тура чемпионата Германии "Шальке" на выезде обыграл "Аугсбург". Победу гельзенкирхенскому клубу принесли голы Кабака и Харита, а также автогол Лихтштайнера. В составе хозяев отличились Байер и Финнбогасон.

Благодаря победе "Шальке" делит 3-6 места в турнирной таблице Бундеслиги с "РБ Лейпциг", "Баварией" и "Фрайбургом". "Аугсбург" остался на 7-й позиции.

"Аугсбург" – "Шальке" - 2:3 (1:1)
Голы: Байер, 38 - 1:0, Лихтштайнер, 45 (автогол) - 1:1,Финнбогасон, 60 (с пенальти) - 2:1, Кабак, 71 - 2:2, Харит, 82 - 2:3

"Шальке": Нюбель, Кенни, Кабак, Сане (Калиджури, 9), Очипка, Харит, Маккенни, Сердар, Маскарель, Раман (Шопф, 75), Ут.

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4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 10 18
5 Фрайбург Фрайбург 10 18
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 10 17
7 Вольфсбург Вольфсбург 10 17
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 10 17
9 Шальке Шальке 9 15
10 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 10 15
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