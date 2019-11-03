"Шальке" одержал волевую победу над "Аугсбургом" и догнал "Баварию" в Бундеслиге
В матче 10-го тура чемпионата Германии "Шальке" на выезде обыграл "Аугсбург". Победу гельзенкирхенскому клубу принесли голы Кабака и Харита, а также автогол Лихтштайнера. В составе хозяев отличились Байер и Финнбогасон.
Благодаря победе "Шальке" делит 3-6 места в турнирной таблице Бундеслиги с "РБ Лейпциг", "Баварией" и "Фрайбургом". "Аугсбург" остался на 7-й позиции.
"Аугсбург" – "Шальке" - 2:3 (1:1)
Голы: Байер, 38 - 1:0, Лихтштайнер, 45 (автогол) - 1:1,Финнбогасон, 60 (с пенальти) - 2:1, Кабак, 71 - 2:2, Харит, 82 - 2:3
"Шальке": Нюбель, Кенни, Кабак, Сане (Калиджури, 9), Очипка, Харит, Маккенни, Сердар, Маскарель, Раман (Шопф, 75), Ут.
Не пропустите: "Бавария" дала Ковачу два матча на исправление ситуации. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" получила 3 от "Леванте" и в который раз показала все свои проблемы: разбираем сенсационный матч 12 тура Ла Лиги
-
"Краснодар" отыгрался в матче с "Ростовом", забив два гола в компенсированное время
-
"Астана" в шестой раз подряд стала чемпионом Казахстана
-
СМИ: Аллегри может возглавить "Баварию"
-
Сергей Карасёв обслужит матч Лиги Чемпионов "Валенсия" - "Лилль"
Лента новостей
-
Соперник "Краснодара" по Лиге Европы "Хетафе" выиграл в гостевом матче Примеры
-
"Фиорентина" и "Парма" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Маска", скелеты, индеец. Игроки ПСЖ ярко отметили Хэллоуин
-
Балотелли поделился видео с африканскими детьми после расизма в матче Серии А
-
"Шальке" одержал волевую победу над "Аугсбургом" и догнал "Баварию" в Бундеслиге
-
"Торпедо" Игнашевича обыграло "СКА-Хабаровск" и продолжает лидировать в ФНЛ
-
"Эвертон" на 97-й минуте ушел от поражения в матче с "Тоттенхэмом"
-
1
Игрок "Эвертона" получил перелом ноги после подката Сон Хын Мина
-
1
"Леванте" потроллил "Барселону" после победы над ней в Примере
-
Карпин оценил выступление "Ростова" в первом круге чемпионата России
-
"Динамо" в меньшинстве разгромило "Львов" в чемпионате Украины
-
"Осасуна" обыграла "Алавес" и приблизилась к зоне еврокубков
-
"КАМБЭЧИЩЕ". В "Краснодаре" ярко отреагировали на ничью с "Ростовом"
-
Балотелли покинул поле в матче Серии А из-за расистских оскорблений
-
"Барселона" получила 3 от "Леванте" и в который раз показала все свои проблемы: разбираем сенсационный матч 12 тура Ла Лиги
-
1
Новиков будет тренировать "Динамо" до конца сезона
-
"Бордо" обыграл "Нант" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов
-
Ибрагимович близок к переходу в "Милан"
-
1
"Лестер" обыграл "Кристал Пэлас" и вернулся в топ-3 в АПЛ
-
Карпин сделал заявление о потере очков "Ростовом" в матче с "Краснодаром"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|22
|2
|Боруссия Дортмунд
|10
|19
|3
|РБ Лейпциг
|10
|18
|4
|Бавария Мюнхен
|10
|18
|5
|Фрайбург
|10
|18
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|7
|Вольфсбург
|10
|17
|8
|Хоффенхайм
|10
|17
|9
|Шальке
|9
|15
|10
|Байер Леверкузен
|10
|15
|11
|Герта
|10
|11
|12
|Вердер Бремен
|10
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|10
|10
|14
|Унион Берлин
|10
|10
|15
|Майнц 05
|10
|9
|16
|Аугсбург
|9
|7
|17
|Кельн
|10
|7
|18
|Падерборн
|10
|4