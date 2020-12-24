"Шальке" определился с кандидатурой нового тренера
"Шальке" определился, кто станет новым главным тренером команды.
Как сообщает Kicker, "кобальтовые" остановились на кандидатуре Кристиана Гросса. Швейцарский специалист известен по своей работе в "Тоттенхэме", "Базеле", "Штутгарте" и "Янг Бойзе".
Отметим, что это будет уже четвертый тренер в "Шальке" начиная с сентября. Ранее клуб уволил Мануэля Баума.
После 13 туров "Шальке" занимает в Бундеслиге последнее место, имея в активе всего два очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|32
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|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20