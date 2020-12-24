"Шальке" определился с кандидатурой нового тренера

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"Шальке" определился с кандидатурой нового тренера

"Шальке" определился, кто станет новым главным тренером команды.

Как сообщает Kicker, "кобальтовые" остановились на кандидатуре Кристиана Гросса. Швейцарский специалист известен по своей работе в "Тоттенхэме", "Базеле", "Штутгарте" и "Янг Бойзе".

Отметим, что это будет уже четвертый тренер в "Шальке" начиная с сентября. Ранее клуб уволил Мануэля Баума.

После 13 туров "Шальке" занимает в Бундеслиге последнее место, имея в активе всего два очка.

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