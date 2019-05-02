"Шальке" определился с новым тренером
Новым главным тренером "Шальке" должен стать Давид Вагнер.
Как сообщает Sky Sports, 47-летний специалист дал клубу устное согласие. Напомним, что сейчас "кобальтовых" возглавляет Хуб Стевенс.
Вагнер начал свою тренерскую карьеру в 2011 году. За это время он успел поработать в дубле дортмундской "Боруссии" и "Хаддерсфилде".
За три тура до конца "Шальке" идет на 15-м месте в Бундеслиге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|71
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|69
|3
|РБ Лейпциг
|31
|64
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|54
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|51
|6
|Байер Леверкузен
|31
|51
|7
|Хоффенхайм
|31
|50
|8
|Вольфсбург
|31
|49
|9
|Вердер Бремен
|31
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|40
|11
|Герта
|31
|37
|12
|Майнц 05
|31
|36
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке
|31
|30
|16
|Штутгарт
|31
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|31
|19
|18
|Ганновер 96
|31
|18