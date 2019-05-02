"Шальке" определился с новым тренером

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"Шальке" определился с новым тренером

Новым главным тренером "Шальке" должен стать Давид Вагнер.

Как сообщает Sky Sports, 47-летний специалист дал клубу устное согласие. Напомним, что сейчас "кобальтовых" возглавляет Хуб Стевенс.

Вагнер начал свою тренерскую карьеру в 2011 году. За это время он успел поработать в дубле дортмундской "Боруссии" и "Хаддерсфилде".

За три тура до конца "Шальке" идет на 15-м месте в Бундеслиге.

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