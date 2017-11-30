"Шальке" определился с размером суммы отступных за Горетцку

Гельзенкирхенский "Шальке" определился с размером суммы отступных за своего полузащитника Леона Горетцку.

Как информирует Tuttosport, в контракте, который "кобальтовые" планируют предложить 22-летнему хавбеку, клуб рассчитывает прописать клаусулу за игрока, приравниваемую 50-ти миллионам евро. Оклад самого футболиста будет равняться 10-ти миллионам евро за сезон.

Не пропустите: "Гремио" стал обладателем кубка Либертадорес. | soccernews.ru