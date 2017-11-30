"Шальке" определился с размером суммы отступных за Горетцку

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"Шальке" определился с размером суммы отступных за ГоретцкуГельзенкирхенский "Шальке" определился с размером суммы отступных за своего полузащитника Леона Горетцку.

Как информирует Tuttosport, в контракте, который "кобальтовые" планируют предложить 22-летнему хавбеку, клуб рассчитывает прописать клаусулу за игрока, приравниваемую 50-ти миллионам евро. Оклад самого футболиста будет равняться 10-ти миллионам евро за сезон.

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