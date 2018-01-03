"Шальке" отказал "Шахтеру" в продаже Коноплянки

Спортивный "Шальке" Аксель Шустер заявил, что клуб не собирается продавать украинского полузащитника Евгения Коноплянку в "Шахтер".

"Мы не откажемся от Коноплянки", - заявил Шустер в интервью Sport Bild.

Ранее сообщалось, что Коноплянка может заменить в составе "горняков" хавбека Бернарда, который отказался продлевать контракт с клубом.

В этом сезоне 28-летний Коноплянка провел за "Шальке" 18 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

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