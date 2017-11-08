"Шальке" отказался продавать Горетцку "Ювентусу"

Гельзенкирхенский "Шальке" отказался продавать своего ключевого полузащитника Леона Горетцку туринскому "Ювентусу".

Как информирует El Mundo Deportivo, "старая сеньора" отправила запрос "кобальтовым" о трансфере 22-летнего бека в зимнее трансферное окно. Однако немецкий клуб, несмотря на то, что летом Горетцка уйдет совершенно бесплатно в статусе свободного агента, отказался расставаться с ведущим игроком посреди сезона.

Напомним, Матюиди высказался о своем трансфере в "Ювентус". | soccernews.ru