"Шальке" отказался продавать Горетцку "Ювентусу"

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"Шальке" отказался продавать Горетцку "Ювентусу"Гельзенкирхенский "Шальке" отказался продавать своего ключевого полузащитника Леона Горетцку туринскому "Ювентусу".

Как информирует El Mundo Deportivo, "старая сеньора" отправила запрос "кобальтовым" о трансфере 22-летнего бека в зимнее трансферное окно. Однако немецкий клуб, несмотря на то, что летом Горетцка уйдет совершенно бесплатно в статусе свободного агента, отказался расставаться с ведущим игроком посреди сезона.

Напомним, Матюиди высказался о своем трансфере в "Ювентус". | soccernews.ru

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