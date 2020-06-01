"Шальке" отказался выкупать трансфер защитника "Барселоны"
"Шальке" не будет выкупать трансфер французского защитника "Барселоны" Жан-Клера Тодибо. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Йохен Шнайдер в интервью WAZ.
Немецкий клуб имел приоритетное право на выкуп игрока за 25 миллионов евро, но не воспользовался данной опцией.
Ранее сообщалось, что каталонцы намерены продать Тодибо в летнее трансферное окно, чтобы получить средства на приобретение новых игроков.
Тодибо перешел в "Шальке" на правах аренды в январе 2020 года. В нынешнем сезоне 20-летний француз провел за клуб 10 матчей.
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