"Шальке" отказался выкупать трансфер защитника "Барселоны"

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"Шальке" отказался выкупать трансфер защитника "Барселоны"

"Шальке" не будет выкупать трансфер французского защитника "Барселоны" Жан-Клера Тодибо. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Йохен Шнайдер в интервью WAZ.

Немецкий клуб имел приоритетное право на выкуп игрока за 25 миллионов евро, но не воспользовался данной опцией.

Ранее сообщалось, что каталонцы намерены продать Тодибо в летнее трансферное окно, чтобы получить средства на приобретение новых игроков.

Тодибо перешел в "Шальке" на правах аренды в январе 2020 года. В нынешнем сезоне 20-летний француз провел за клуб 10 матчей.

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