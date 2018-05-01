"Шальке" отстранил от тренировок ключевого игрока

Теги шалькемакс майер

"Шальке" отстранил от тренировок ключевого игрока

"Шальке" отстранил от тренировок полузащитника Макса Майера, сообщает официальный сайт клуба.

Такое решение было принято из-за интервью 22-летнего футболиста, в котором он обвинил руководство "кобальтовых" в запугивании.

Наказание Майера будет действовать до конца сезона, а учитывая, что летом контракт хавбека истекает, то он больше не сыграет за "Шальке".

Не пропустите: Летом "Шальке" потеряет бесплатно еще одного своего ключевого игрока. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 32 81
2 Шальке 32 57
3 Боруссия Дортмунд 32 55
4 Хоффенхайм 32 52
5 Байер Леверкузен 32 51
6 РБ Лейпциг 32 47
7 Айнтрахт Франкфурт 32 46
8 Штутгарт 32 45
9 Боруссия Менхенгладбах 32 44
10 Герта 32 43
11 Аугсбург 32 41
12 Вердер Бремен 32 38
13 Ганновер 96 32 36
14 Майнц 05 32 33
15 Фрайбург 32 33
16 Вольфсбург 32 30
17 Гамбург 32 28
18 Кельн 32 22
Полная таблица

топ-5 тегов