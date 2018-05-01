"Шальке" отстранил от тренировок ключевого игрока

"Шальке" отстранил от тренировок полузащитника Макса Майера, сообщает официальный сайт клуба.

Такое решение было принято из-за интервью 22-летнего футболиста, в котором он обвинил руководство "кобальтовых" в запугивании.

Наказание Майера будет действовать до конца сезона, а учитывая, что летом контракт хавбека истекает, то он больше не сыграет за "Шальке".

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