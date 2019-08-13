"Шальке" озвучил "Бешикташу" условия трансфера Коноплянки

"Шальке" и "Бешикташ" ведут переговоры о переходе атакующего полузащитника Евгения Коноплянки.

По информации Takvim, клубы близки к договорённости по трансферу украинца за 2,5 миллиона евро.

Теперь сторонам нужно согласовать сроки выплаты компенсации за 29-летнего футболиста. Стамбульский гранд хочет выплачивать вышеуказанную сумму семью траншами в течение года, "кобальтовые" настаивают на трёх платежах за шесть месяцев.

Коноплянка выступает за "Шальке" с 2016 года, сыграл 78 матчей, забил 13 голов и сделал 9 результативных передач.

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